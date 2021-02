La probabile formazione dell’Udinese: Gotti recupera un titolare in difesa per la gara contro i viola

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti per la gara contro la Fiorentina si trova a dover far meno di quattro giocatori importanti: Zeegelaar e Pereyra sono squalificati, mentre Ouwejan e Deulofeu sono infortunati. Recupera invece Samir che andrà a comporre la linea difensiva con Rodrigo Becao e Nuytinck; tra i pali ci sarà Musso. Il centrocampo sarà composto da Molina, De Paul, Walace, Arslan e Stryger Larsen. In attacco sarà Nestorovsky ad affiancare Llorente.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Nestorovski, Llorente.