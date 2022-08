La probabile formazione dell’Udinese: Sottil senior si affida al duo di qualità in attacco

L’Udinese allenata da Andrea Sottil, padre dell’esterno viola Riccardo, si appresta a ricevere la Fiorentina. Per l’occasione i friulani dovrebbero schierarsi con il consueto 3-5-2, con Silvestri tra i pali, e la difesa a tre composta da Becao, Bijol, Masina. Linea di centrocampo a cinque formata da Pereyra che potrebbe essere così riproposto come esterno, Lovric, Walace, Makengo, e sull’altro lato Udogie.

In attacco è pronto il tandem di alto livello formato da Deulofeu e Beto.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Masina; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.