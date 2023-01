La procura FIGC chiede 9 punti di penalizzazione per la Juventus. La situazione

Novità per quanto riguarda il processo plusvalenze. Secondo quanto riportato da Sportface.it, il componente della procura federale FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) Federico Chiné ha richiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus. Per quanto riguarda gli altri club coinvolti, invece, sono state chieste soltanto delle ammende. Il procuratore, inoltre, ha attaccato pesantemente la società bianconera per il loro modo di agire.

In aggiunta, Chiné ha chiesto anche l’inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Fabio Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini. Seguiranno aggiornamenti a breve.