La proiezione del CIES sul finale di stagione: ecco come arriverebbe la Fiorentina

Il CIES, l’osservatorio del calcio europeo, ha pubblicato uno studio sul finale della Serie A. Tramite un algoritmo che tiene conto di diversi fattori, è stata fatta una proiezione sulle ultime partite del campionato italiano e di conseguenza sulla classifica finale.

Secondo tale studio, la Fiorentina finirebbe al tredicesimo posto a quota 44 punti (il doppio di quegli attuali, ndr): in Serie B ci andrebbero Parma, Cagliari e Crotone, mentre l’Inter vincerebbe lo Scudetto. In Champions League Milan, Juventus e Napoli, in Europa League invece Roma, Atalanta e Lazio.

Ecco la classifica completa della Serie A per il CIES: