La promessa fatta dalla Fiorentina a Chiesa. Il piano coppa intavolato dal Milan

Il capitolo Chiesa si arricchisce di altri particolari. Su La Gazzetta dello Sport di oggi si legge che al ragazzo è stata fatta una promessa: alle giuste condizioni partirà in questa sessione di mercato. E il club è disposto ad aspettare ancora pur di mantenere la parola data senza ultimatum. L’offerta giusta non è al momento arrivata ma resta nell’aria e quindi il passaggio successivo è stabilire una strategia in caso questo accada.

Intanto sulla ‘rosea’, oltre alla solita Juventus, si legge che, in caso d’ìngresso in Europa League, anche il Milan ha in mente di fare il passo tanto atteso da Pioli, cioè la tanto attesa offerta alla Fiorentina per l’attaccante esterno. Il passaggio alla fase a gironi della competizione europea è un presupposto fondamentale per attingere all’extra budget.