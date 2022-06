La promozione sfumata non alleggerisce le pretese del Pisa per Lucca ma la Fiorentina ha cambiato orizzonte?

Una stagione dai due volti per Lorenzo Lucca, da enfant prodige nella prima parte e da desaparecido nella seconda: il Pisa gli ha preferito via via Torregrossa e Puscas e il classe 2000 ha perso campo e minuti. A gennaio era già nel mirino di tanti club di Serie A ma i nerazzurri non se ne vollero privare. E lo stesso sembra l’indirizzo anche per questa sessione estiva, dove chi volesse puntare su di lui potrebbe sperare in un prezzo più basso visto il calo di rendimento. La Fiorentina che cercava di “risolvere” la questione Vlahovic era stata accostata proprio a Lucca ma a questo punto, con l’Europa da giocare e un Cabral ancora incerto sembra più orientata su un nome di maggiore esperienza.