La proposta all’Inter per l’esterno. Pellegrini strada percorribile ma si incrocia col destino di Chiesa

Un’esigenza per la Fiorentina è quella di trovare un esterno sinistro. Su questo argomento su La Repubblica leggiamo che i viola parleranno nei prossimi giorni con l’Inter per prolungare i prestiti di Biraghi e Dalbert. L’idea è di allungare a giugno 2021 l’accordo raggiunto la scorsa estate.

Visto che Terzic andrà via, c’è poi da prendere un altro laterale. Una strada da percorrere, riporta il quotidiano, potrebbe essere quella che porta a Luca Pellegrini, in questa stagione in prestito al Cagliari. La Juventus potrebbe cederlo ma per aprire una trattativa è evidente che l’operazione si allarga inevitabilmente a Chiesa.