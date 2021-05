La proposta per salvare la fascia di Astori: “La Fiorentina ne produca migliaia per farla indossare ai tifosi allo stadio”

E’ notizia di ieri che la Fiorentina, a partire dalla prossima stagione, non potrà più utilizzare la fascia di capitano dedicata a Davide Astori. Al suo posto l’insignificante fascia della Lega Calcio, uguale per tutte le squadre di Serie A.

Sull’argomento si è espresso su Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile, lanciando una proposta per salvare la fascia di Astori: “Se la Fiorentina non potrà più indossare la fascia del suo Capitano, lo facciano i tifosi. Il club ne produca migliaia perché la indossi la sua gente allo stadio. E con il ricavato ne facciano ciò che pensano meglio, piantino una quercia o un olivo nel nuovo centro sportivo”.