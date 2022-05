“La prossima stagione il Napoli potrebbe non ripartire nè da Meret nè da Ospina”

La voce storica della RAI Salvatore Biazzo è intervenuta a TMW News per parlare del Napoli e dei possibili movimenti di mercato che farà la società partenopea. Queste le sue parole sui due portieri azzurri, seguiti anche dalla Fiorentina per il post-Dragowski:

“Per me Meret dovrebbe essere il portiere del futuro del Napoli. Ha commesso un errore legato al fatto che ha giocato poco. Ospina ha fatto pure lui errori, vedi quello che mandò in rete Immobile… Meret è forte e giovane e occorrerebbe ripartire da lui. Ma forse non si ripartirà nè da lui nè da Ospina”.