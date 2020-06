La prova del dodici: non è solo Iachini a giocarsi il posto alla Fiorentina

Il campionato riparte e, come aveva annunciato Commisso qualche tempo fa, Iachini si dovrà giocare la panchina in queste ultime 12 partite di campionato. Ma sotto la lente di ingrandimento della società viola non c’è solo l’allenatore viola. I nodi da sciogliere infatti sono tanti anche per quanto riguarda la squadra e la rosa di giocatori che farà parte della Fiorentina del prossimo anno. A partire dagli attaccanti, specie la coppia Vlahovic-Cutrone. Se la Fiorentina in estate deciderà di comprare un’altra punta di peso, è quasi certo che uno dei due lascerà la maglia viola e per scegliere saranno utili anche queste ultime gare.

Poi c’è Dalbert legato ancora all’intreccio di mercato insieme a Biraghi attualmente all’Inter. Il brasiliano dovrà convincere definitivamente i dirigenti viola a trattenerlo a Firenze nonostante la formula del trasferimento in viola sia del prestito secco. I primi movimenti ci sono già stati e la Fiorentina non sembra già da ora intenzionata a privarsi del terzino.

La grande concentrazione di partite e anche la novità delle cinque sostituzioni darà inevitabilmente spazio anche a chi fino ad ora ne ha trovato poco: da Benassi a Sottil, passando per Ceccherini. Con il futuro incerto tra la permanenza in viola e la cessione. Una decisione lunga 12 partite.