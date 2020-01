La prova del nove

Tre vittorie su quattro partite giocate e se non fosse stato per quella magia di Orsolini all’ultimo minuto… È cominciata piuttosto bene l’avventura di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina, con tre vittorie consecutive che hanno permesso alla squadra viola di rilanciarsi in classifica e avanzare ai quarti di finale in Coppa Italia. Ora c’è la sfida con il Genoa: una vera e propria prova del 9. Contro SPAL e Bologna la squadra gigliata aveva lasciato qualche dubbio sotto l’aspetto del gioco, nonostante i 4 punti guadagnati siano sembrati oro colato visto il momento che la squadra stava affrontando. Contro Atalanta e Napoli invece si è vista una squadra totalmente diversa: aggressiva, cinica e con un bel gioco. Che la squadra viola affronti meglio le “big” è un dato di fatto che ormai si ripresenta ogni anno, ora c’è da cambiare il passo anche nelle partite che si presentano più “alla portata”. Il Genoa in casa è il primo obiettivo. I rossoblù arrivano al Franchi da ultimi in classifica e per la Fiorentina è vietato sbagliare, per continuare a rovesciare una classifica che ci dava già per spacciati.