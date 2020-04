La provincia che fa tanto bene a Gori: la dura scalata del pre Vlahovic e la Fiorentina a portata di mano

Dopo oltre 70 gol nelle giovanili viola, Gabriele Gori ha conosciuto subito il calcio dei grandi, pur senza passare ancora dalla Fiorentina. L’attaccante gigliato, di nascita oltreché di club, le ha provate un po’ tutte, prima la Serie B a Foggia, dove era oggettivamente difficile imporsi per il vasto parco attaccanti, poi a Livorno con 3 reti nella seconda metà della stagione. Quest’anno la discesa in Serie C con l’Arezzo ed una dimensione decisamente più alla portata: in coppia con Cutolo, Gori si è messo in mostra segnando 9 gol in 21 partite. Margini per arrivare in doppia cifra e magari vicino ai 20 c’erano tutti. Così come ci sono i margini per rivederlo ancora una volta in ritiro con la Fiorentina, magari per giocarsi le sue carte in modo più concreto: un po’ come ha fatto Vlahovic che al secondo ritiro ha conquistato definitivamente la fiducia.