La provocazione dal Brasile: “Fiorentina ricordi Pedro? Adesso è in nazionale”

La convocazione con la Nazionale brasiliana dell’ex attaccante della Fiorentina Pedro è forse la dimostrazione che la dirigenza gigliata, nonostante il giocatore con la maglia viola non abbia mai potuto esprimere le sue qualità, con lui ha commesso un grosso errore. L’attaccante classe ’97 dopo il suo ritorno in Brasile al Flamengo è esploso definitivamente: sono oltre i 20 le sue reti tra campionato e coppe in questo 2022.

E nelle ultime ore successive all’annuncio è arrivato anche il commento del giornalista sudamericano Andersinho Marquez che con un tweet ha lanciato una provocazione alla Fiorentina di Rocco Commisso: “Cara Fiorentina, ti ricordi di Pedro? Ora è tornato in nazionale”

Ecco il tweet del collega brasiliano: