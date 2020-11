La provocazione dell’ex calciatore viola diventa una petizione: “I calciatori di Serie A diano il 5% dello stipendio ai dilettanti!”

L’ex giocatore della Fiorentina e attuale opinionista di Sky Lele Adani nei giorni scorsi in una diretta con un altro ex viola, Bobo Vieri, aveva avvertito: “L’unico modo per salvare il calcio dilettantistico è che i giocatori di Serie A si tassino lo stipendio del 5% per donarlo al dilettantismo”. Una provocazione forte, che on è rimasta inascoltata. In pochi giorni infatti è stata creata una petizione online chiamata “Gli sportivi professionisti salvino le società sportive dilettantistiche” che ha già raggiunto le 1500 firme e punta a raccoglierne 2500. Una proposta che punta a diventare realtà per salvare una parte del mondo sportivo della quale fanno parte milioni di italiani.

