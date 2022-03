La provocazione di Carlo Conti su Dybala: “Dato che qualcuno è andato dall’altra parte, qualcun altro potrebbe venire da noi”

Il noto tifoso della Fiorentina e presentatore televisivo Carlo Conti ha parlato a DAZN, soffermandosi su diversi temi. A cominciare dall’addio di Vlahovic: “Ormai è acqua passato, abbiamo un nuovo progetto con un allenatore e una società di livello. Puntiamo su Italiano, a Firenze piace il bel gioco e la squadra gioca innegabilmente bene”.

Conti parla poi dell’addio di Dybala alla Juventus: “Hai visto mai? Dato che qualcuno è andato dall’altra parte, qualcun altro potrebbe venire da noi. Sicuramente sarebbe necessaria un’operazione di degobbizzazione come successo in passato per altri giocatori”.

Chiosa finale da parte di Conti: “Provo una grande simpatia per il Napoli perché è allenato da un fiorentino come Spalletti. Milan? Pioli è stato una grande bandiera della Fiorentina e ha vissuto la tragedia di Astori, riuscendo a gestire in modo unico lo spogliatoio”.