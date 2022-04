La provocazione di Polverosi: “Fiorentina e Napoli si scambino gli allenatori”

Il giornalista Alberto Polverosi, intervenuto sulle frequenze di Lady Radio, ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina.

“Italiano è stato l’artefice della stagione della Fiorentina. Se andasse via a fine anno tramite il pagamento della clausola, per la società viola a livello economico sarebbe un colpaccio. E bisognerebbe vedere anche sul campo come andrà, è sicuramente troppo presto per parlarne. La butto lì: la Fiorentina incassa dieci milioni e scambia l’allenatore con il Napoli, così Italiano va in Campania e Spalletti arriva a Firenze“.

Continua così Polverosi: “Si è vista tutta la differenza tra Venuti e Odriozola contro la Salernitana: quando è entrato lo spagnolo, c’è stato il cambio di marcia e non è un caso che dal suo destro sia nato l’assist per il pareggio di Saponara“.