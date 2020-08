La questione Fares volge al termine: l’esterno è a un passo dalla Lazio

Mohamed Fares non sarà un giocatore della Fiorentina. A stabilirlo in modo quasi definitivo la notizia secondo cui la Lazio, entro questa settimana, chiuderà la trattativa per portarlo nella capitale. L’esterno della Spal è uno dei rinforzi che Lotito regalerà a Inzaghi per affrontare la Champions, insieme al grande colpo David Silva, ormai sempre più vicino.

0 0 vote Article Rating