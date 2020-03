La raccolta fondi della Fiorentina comincia a dare i suoi frutti: acquistati i primi strumenti per gli ospedali di Firenze

“Gentile Presidente, la Fondazione Santa Maria Nuova Onlus desidera farvi giungere il suo grande GRAZIE per quanto la società ACF Fiorentina sta facendo per sostenere gli ospedali della nostra Azienda Sanitaria in questo difficile momento“. Comincia così la lettera destinata a Rocco Commisso inviata dalla Fondazione Santa Maria Nuova di Firenze per ringraziare la società viola della raccolta fondi messa in atto per aiutare gli ospedali fiorentini durante l’emergenza COVID-19. Con i primi 125.00 euro donati dalla società viola sono stati acquistati 2 ecografi portatili, 8 respiratori automatici e 5 letti per la terapia sub-intensiva.