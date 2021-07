La rapida ascesa di Muñoz in Europa. E il suo valore di mercato…

Una vera e propria ascesa, quella di Daniel Muñoz, nuovo obiettivo di mercato della Fiorentina, in Europa. Il terzino destro colombiano era arrivato in Europa solo un anno fa, quando il Genk aveva sborsato una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro per aggiudicarsi l’80% del suo cartellino nelle casse del Rionegro Águila. Secondo quanto riportato dal sito transfermarkt il suo valore di mercato prima della Copa America (giocata da titolare e eliminato ieri sera in semifinale dall’Argentina) si aggirava intorno agli 8 milioni, quasi il doppio rispetto a 12 mesi fa.