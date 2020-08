La reale situazione di Dragowski: ecco gli unici casi in cui la Fiorentina potrebbe cederlo davvero

Ormai da settimane si rincorrono voci su una presunta partenza di Bartlomiej Dragowski durante il prossimo mercato, con la Fiorentina che andrebbe a promuovere titolare Terracciano o cercherebbe un altro numero uno. Facciamo però chiarezza su come stanno realmente le cose. La Fiorentina, ad oggi, non ha alcuna intenzione di vendere il portiere polacco. Il motivo è semplice: ci sono tanti ruoli in cui intervenire, perciò non avrebbe senso spendere anche in porta dove comunque, nonostante alcuni errori, Dragowski ha dato garanzie. La coppia formata da lui e Terracciano è una delle migliori della Serie A, e cambiare tanto per cambiare non avrebbe alcun senso. Gli unici casi in cui Dragowski potrebbe partire sono due: che lo chieda lui o che arrivi un’offerta importante. Con ciò si intende una proposta di almeno 15/20 milioni, e soprattutto da una squadra intrigante. Insomma, l’ipotesi Espanyol (serie b spagnola) uscita nei giorni scorsi è quanto di più improbabile possa accadere. Vedremo dunque come si evolverà la situazione, ma una cosa è certa: ad oggi non si sono manifestate le condizioni per cui la Fiorentina dovrebbe privarsi di Dragowski, e di conseguenza la società viola non si è mossa per trovare il suo sostituto. Solo il tempo ci dirà se le cose cambieranno.

