La ‘reclusione’ di Commisso

Non appena arrivato all’aeroporto di Peretola, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, si è sottoposto al tampone e all’esame sierologico, obbligatori come protocollo Covid. Entro domani, o al massimo giovedì arriveranno i risultati dei test. Fino a giovedì sera, Commisso dovrà vivere la propria ‘reclusione’ dorata all’interno dell’hotel nel centro di Firenze in cui soggiorna. Tra l’altro la sua permanenza in città sarà anche lunga perché ha dichiarato di voler rimanere qui “per diversi mesi”.

