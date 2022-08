E’ stato giocatore ed anche allenatore della Reggina, Roberto Stellone a Tmw ha parlato dei calabresi, la cui rosa è stata colonizzata da tanti giocatori viola arrivati in prestito: “Dal mio addio hanno cambiato strategia investendo tanto. E oggi è candidata a lottare per la promozione in Serie A rientrando tra le favorite per il traguardo finale. E adesso rimango in attesa. Capiterà l’occasione giusta, di nuovo”.