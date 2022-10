La Reggina continua a volare e con essa anche Pierozzi: la Fiorentina osserva un altro gol del suo esterno

La Reggina risponde al Bari e lo riprende in testa alla classifica di Serie B, battendo (almeno per il momento, a un quarto d’ora dal termine), il Cosenza: amaranto avanti per 3-0 in una gara a senso unico, con gran protagonista Niccolò Pierozzi. L’esterno classe 2001 è partito titolare come suo solito e ha trovato anche il secondo gol in campionato, con un bell’inserimento, stop e sinistro alle spalle del portiere. La propensione offensiva del giocatore di proprietà della Fiorentina è una delle doti che interessa molto alla società viola, che intanto lo osserva in vista della prossima estate.