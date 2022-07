La Reggina pronta all’ennesimo colpo in attacco: riuscirà Gori a trovare il suo spazio adesso?

Continua ad essere scatenata sul mercato la Reggina: la formazione del nuovo allenatore Filippo Inzaghi è pronta a fare il doppio colpo in attacco. Oltre a Gabriele Gori dalla Fiorentina, che come raccontato ieri è stato indirizzato a Reggio Calabria dallo stesso Joe Barone, il club calabrese sta trattando un attaccante che il tecnico ha già avuto in passato al Bologna.

Stiamo parlando dell’attaccante paraguaiano Federico Santander. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Tuttomercatoweb.com il club amaranto è a un passo dal definire l’accordo con il giocatore che al momento è svincolato. Notizia dal sapore agrodolce per Gori che, dopo esser stato vicino all’Ascoli, adesso dovrà lottarsi il posto con l’attaccante classe ’91. Il passaggio in Calabria si rivelerà l’ennesima occasione persa per Gori oppure riuscirà finalmente a dimostrare il suo valore?