La regia sapiente di Ramadani per colmare il vuoto del centrocampo. E anche così la Fiorentina non sarebbe in pari

Fa i conti anche il Corriere Fiorentino, in seguito alle parole di Italiano sulla composizione della rosa: in termini matematici, la Fiorentina ha perso oltre a Castrovilli anche Callejon, il che lascerebbe comunque non in parità il bilancio entrate-uscite. E allora quale regista migliore di Fali Ramadani per ovviare intanto alla copertura del gap a centrocampo? Il nome di Bajrami non è casuale ovviamente e la scelta potrebbe dipendere proprio dai buoni uffici con il plenipotenziario balcanico che ha già avuto un impatto importante con i rinnovi di Italiano e Milenkovic e l’arrivo di Jovic.