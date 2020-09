La replica della Fiorentina per superare l’offerta del Torino: I viola per Torreira non mollano la presa

L’arrivo annunciato di Bonaventura non fa decadere l’interesse per Lucas Torreira, anzi la Fiorentina vorrebbe aggiungere l’uno all’altro per garantirsi davvero un centrocampo super, al livello dei migliori. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, le difficoltà nel caso dell’uruguaiano sono rappresentate dalla richiesta dell’Arsenal, a cui gli uomini di mercato viola hanno replicato con una proposta articolata e nota (prestito oneroso e riscatto obbligato a giugno 2022 per un totale di 20-21 milioni di sterline) per superare quella presentata dal Torino, l’altra società sulle tracce dell’ex Sampdoria: poi, da parte sua, Torreira sa benissimo di dover ridursi lo stipendio (3 milioni di sterline) per tornare in Italia come ha manifestato di voler fare. Di sicuro la Fiorentina non molla la presa.

