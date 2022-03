La Repubblica: Franchi, prove di intesa con Commisso

Si parla anche di Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna de La Repubblica: “Nuovo Franchi, prove d’intesa con Commisso: in ballo sponsorizzazione e aree commerciali”.

A pagina 5 si legge: “Nuovo Franchi, nome e aree commerciali: prove di dialogo con la Fiorentina”. Sommario: “Il sindaco ha già incontrato il dg viola Barone, che ha definito ‘bellissimo’ il progetto realizzato dallo stadio Arup. In ballo c’è la sponsorizzazione dell’impianto, ma soprattutto la gestione dell’albergo e degli spazi esterni”.

A pagina 13: “Altalena Milenkovic, luci e ombre in attesa del mercato”. Sommario: “Grandi prove e momenti no, un campionato particolare per il difensore che a fine stagione dovrà decidere il futuro”.