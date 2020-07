A pagina 8 ‘La scelta di Rocco confermato Iachini “Se lo è meritato”’ e sotto ‘Mercoledì sera dopo il Bologna la telefonata al tecnico, ieri l’annuncio L’allenatore: “ Sono felice, per me questa è una squadra speciale”’. Alla pagina affianco “La rivoluzione soft e i limiti da superare per cambiare obiettivi” e sotto “La decisione indica un atteggiamento più controllato dopo i proclami di un anno fa Ma serve un passo diverso”.