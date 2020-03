La retromarcia di Dal Pino: a chi giovava il rinvio?

La scelta della Lega di Serie A, presieduta da Paolo Dal Pino, di rimandare 6 delle 10 partite della giornata di Serie A ha fatto discutere. E sono nate diverse polemiche su questa decisione: le parole di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ma anche quelle dell’ad dell’Inter Marotta. Repubblica.it si chiede il perché in un suo editoriale: “È stata l’improvvisa retromarcia del presidente dei presidenti Paolo Dal Pino a scatenare una guerra di potere rivendicata da posizioni di principio ma combattuta per interessi di bottega, sollevando una serie di sospetti incrociati (chi ha fatto pressioni su Dal Pino? a chi giovava davvero il rinvio?) sfociati in una polemica incomunicabilità e principalmente nel muro contro muro tra la Lega e l’Inter. Mentre molti altri club, a partire da Brescia e Fiorentina, si sono messi sul piede di guerra. Si racconta anche di un Lotito imbestialito e di un De Laurentiis perlomeno perplesso. La Juve invece tace, quasi avesse raggiunto l’obiettivo di guardare gli altri scannarsi“.