La richiesta del mister e un mercato che entra nel vivo

Vincenzo Italiano non ci gira intorno. Ha bisogno di «frecce» per il suo arco, per garantire munizioni in mezzo all’area e pronuncia anche il numero perfetto, ovvero cinque; gli esterni che vuole a disposizione.

Come scrive il Corriere dello Sport, per il suo gioco d’attacco, impostato sul 4-3-3 il tecnico viola ha bisogno di ricambi. Ad oggi, oltre allo spagnolo, ci sono Sottil e Nicolas Gonzalez, l’argentino acquistato dalla Fiorentina per una cifra complessiva di 27 milioni di euro, più Saponara che proprio Italiano ha ri-scoperto ala la passata stagione con lo Spezia.

Ne serve un altro, pur consapevoli che Munteanu, classe 2002, potrebbe ritagliarsi uno spazio importante. Il mercato, insomma, adesso può davvero entrare nel vivo