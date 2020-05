La riconoscenza di Commisso e il treno-Juric che rischia di passare oltre Firenze

“Se il campionato non ripartirà, Iachini sarà l’allenatore della Fiorentina anche nella prossima stagione”. Con questa decisa affermazione il patron viola Rocco Commisso ha sgombrato il campo da dubbi almeno per quanto riguarda la questione panchina in caso di stop definitivo al campionato. Uno scenario imprevedibile fino a pochi mesi fa e che di fatto complica un po’ i piani della Fiorentina, che immaginava magari di ripartire con un altro tipo di tecnico a cui affidare la squadra del definitivo rilancio. Magari quell’Ivan Juric che ha fatto innamorare Commisso alla guida del suo Verona.

Il buon Beppe Iachini però di tempo per mettersi in mostra ne ha avuto oggettivamente poco, appena 11 volte in panchina tra campionato e Coppa Italia e una serie di risultati che ne hanno tutto sommato certificato la bontà del lavoro. Un credito che potrà essere messo in discussione solo da una ripartenza con finale di campionato non troppo convincente. In attesa di ciò però, il pressing su Juric viene portato avanti da diversi club di Serie A, se la Fiorentina vorrà tributare riconoscenza a Iachini, il treno del tecnico croato potrebbe nel frattempo passare oltre.