La rimonta non basta alla Fiorentina che perde con l’Atalanta e rimanda ancora l’appuntamento con i punti per la salvezza. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La doppia rimonta di inizio ripresa era stata solo illusoria per la Fiorentina, che era riuscita a risalire da 0-2 al 2-2 grazie alla doppietta del solito Vlahovic. Neanche due minuti e il rigore beffardo e ingenuo a regalare a Ilicic la rete del 2-3, per l’ennesimo risultato sfumato con facilità. Per la squadra viola c’è anche la prospettiva del sorpasso da parte del Benevento, mentre il gap sulla zona retrocessione resta di 8 punti.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 74, Milan 63, Juventus 62, Atalanta 61, Napoli 59, Lazio* 55, Roma 54, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia 32, Fiorentina, Benevento 30, Torino 27*, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15. (* una partita da recuperare)