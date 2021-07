La rinascita in salsa argentina di Pezzella. Scaloni: “Sarà titolare contro la Colombia, siamo contenti di lui”

Stanotte l’Argentina scenderà in campo per la semifinale di Copa America contro la Colombia. Per quanto riguarda il capitano viola German Pezzella, non sembra esserci nessun dubbio da parte del Commissario Tecnico Scaloni: “Ci sono alcuni giocatori stanchi dopo l’ultimo allenamento, aspetteremo le ultime ore per capire. Romero difficilmente giocherà, sicuramente ci sarà Pezzella. Siamo contenti di lui, non vogliamo rischiare giocatori che non sono al 100%”.