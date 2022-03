La rincorsa di Bonaventura

Nei giorni scorsi la Fiorentina è tornata ad allenarsi in vista del derby contro l’Empoli, in programma domenica 3 aprile alle 12:30 al Franchi. La rosa a disposizione di mister Italiano è rimaneggiato dalle assenze dei tanti Nazionali in giro per il mondo .

Nel frattempo, Bonaventura continua a svolgere sedute di allenamento personalizzato a causa del problema al ginocchio accusato contro il Bologna che gli ha già fatto saltare la trasferta contro l’Inter. Il centrocampista della Fiorentina non è ancora tornato ad allenarsi assieme ai propri compagni di squadra: l’obiettivo è recuperare in tempo per la partita contro l’Empoli, ma difficilmente riuscirà a partire dal 1’.