La rincorsa disperata della Fiorentina Femminile: serve un’impresa per inseguire la Coppa Italia

C’era una volta la Fiorentina Women’s (oggi Femminile, all’italiana) che di fatto in finale di Coppa Italia (o in zona Champions) ci arrivava col minimo sindacale. Ora invece il livello si è alzato e le costole ‘rosa’ dei club maschili sono in aumento e così anche solo per conquistare una semifinale c’è da sudare parecchio. Oggi ad esempio le ragazze di Cincotta si giocano la qualificazione nel ritorno dei quarti contro l’Inter: all’andata finì 2-0 per le nerazzurre, sconfitte due volte su due in campionato. Serve una mini impresa per ribaltare il risultato e raggiungere il Milan in semifinale.

