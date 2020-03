La rivelazione di Frey: “Sono in contatto con la nuova proprietà per altre cose, ma se dovessi tornare in un ruolo “di campo”, lo farei solo a Firenze”

In diretta Instagram, l’ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha raccontato così alcuni aneddoti passati ma non solo: “Il gruppo che avevamo noi nel 2005/06 era un gruppo che non aveva nessuno. Ricordo quando andammo alla festa del bimbo di Pippo Pancaro e gli facemmo una torta con scritto “speriamo assomigli tutto alla mamma. Bojinov? Un bravissimo ragazzo, ma era una bestia! Io preparatore dei portieri della Fiorentina? Per il momento non è nei miei programmi. Sono in contatto con la nuova proprietà per altre cose; se dovessi tornare però nel mondo del calcio, lo farei solo a Firenze”.