La rivoluzione della Fiorentina comincia tra i pali: Dragowski via per monetizzare, già scelto il sostituto

L’arrivo di Gennaro Gattuso alla Fiorentina è ufficiale da appena tre giorni, ma nel frattempo cominciano già a circolare le prime voci sul mercato viola. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club di Rocco Commisso potrebbe cambiare tra i pali: il tecnico calabrese ama gli estremi difensori bravi nel gioco con i piedi e questa non è certamente la qualità migliore di Dragowski.

Così, dato che il polacco ha delle richieste all’estero, la Fiorentina potrebbe pensare di cederlo così da monetizzare. In caso di cessione, il favorito per sostituirlo è Alessio Cragno, fiorentino doc e punto di riferimento del Cagliari nonché della Nazionale italiana. I sardi non lo considerano incedibile, la Viola ci pensa.