In attesa dell’esordio in campionato di domenica prossima contro la Fiorentina, la Roma stasera scenderà in campo all’Olimpico. La prima in casa da allenatore giallorosso per Mourinho, atteso da 10 mila tifosi nel test con il Raja Casablanca. Contro i viola saranno ammessi 30.000 spettatori. Sarà l’ultima amichevole, in attesa della sfida di giovedì contro il Trabzonspor (andata in Turchia) nei playoff di Conference League. Così scrive Il Corriere dello Sport.