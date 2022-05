La Roma arriva a Firenze per prendersi l’aritmetica qualificazione in Europa. Il settore ospiti…

Questa mattina il quotidiano sportivo Il Romanista titola “Match point”, facendo riferimento alla gara di domani sera tra Fiorentina e Roma. Dopo aver conquistato la finale di Conference League, infatti, i giallorossi sono alla ricerca dei tre punti che gli consentirebbero la matematica qualificazione in Europa. In caso di vittoria a Tirana nella coppa europea i giallorossi sarebbero automaticamente qualificati ai gironi di Europa League, ma una vittoria al Franchi anticiperebbe l’attesa per Mourinho & Co.

A Firenze arriveranno circa 3000 tifosi romanisti, che riempiranno il settore ospiti.