La Roma batte lo Spezia su rigore all’ultimo secondo e dopo più di metà partita in superiorità numerica. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un epilogo clamoroso quello del ‘Picco’ dove la Roma ha battuto lo Spezia proprio al 98′, grazie ad un rigore di Abraham arrivato dopo una revisione al Var. I liguri per altro erano in 10 dal 43′ del primo tempo per l’espulsione piuttosto generosa di Amian. Giallorossi che sorpassano per il momento la Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 57, Inter* 55, Napoli 54, Juventus 50, Roma, Atalanta* 44, Lazio 43, Fiorentina* 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino* 33, Bologna* 32, Empoli 31, Udinese*, Sampdoria, Spezia 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 17, Salernitana* 15.

*una partita in meno