Come riportato da Il Messaggero la Roma avrebbe deciso di cambiare volto al reparto degli esterni. data la grande abbondanza di giocatori in quel ruolo nella Capitale rimarrà uno solo tra Florenzi, Spinazzola, Bruno Peres, Santon e Karsdorp. Petrarchi è già al lavoro per cercare destinazioni valide. La Fiorentina aspetta, interessata soprattutto a Florenzi e Spinazzola, ormai obiettivi dichiarati della società viola.