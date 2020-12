La Roma già sicura del primato scivola a Sofia. Al Napoli basta un pareggio per conquistare la vetta del girone

Ultimo giovedì di Europa League, almeno per quando riguarda la fase a gironi della competizione europea. Sono due le squadre italiane impegnate nel tardo pomeriggio che hanno da poco concluso di giocare. La Roma, già qualificata e sicura del primato nel girone, affronta in trasferta il CSKA Sofia. I padroni di casa passano in vantaggio già al 5′ con la rete messa a segno da Rodrigues. Risposta immediata dei giallorossi con Milanese, che alla prima da titolare, riporta la partita in parità: 1 a 1. Al 34′ però Sowe sigla il nuovo vantaggio dei locali e così la prima frazione si chiude col risultato di 2 a 1. Nel secondo ancora protagonista il gambiano che al 55′ fa 3 a 1 per i suoi. Sconfitta indolore per i capitolini che chiudono si qualificano ai sedicesimi da teste di serie.

Il Napoli invece riceve al “nuovo” “Stadio Diego Armando Maradona” il Real Sociedad. A Gattuso serve ancora un punto per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League. I suoi uomini passano in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di ZIelinski. Seconda frazione in cui il risultato rimane invariato, ma in pieno recupero gli spagnoli acciuffano il pareggio con Willian Jose. Partenopei che chiudono comunque il girone in testa.

Tra poco, alle 21, Sparta Praga-Milan per concludere la tre giorni europea delle squadre italiane.