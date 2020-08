La Roma passa di mano! Tutto pronto per l’arrivo del nuovo proprietario

Dall’America all’America, la Roma è ormai di Dan Friedkin e a comunicarlo è ora la stessa società giallorossa attraverso una nota ufficiale, in cui si annuncia l’accordo, al quale seguirà tutto l’iter legale per concludere l’acquisizione. “AS Roma SPV, LLC (“AS Roma SPV”), azionista di maggioranza di AS Roma S.p.A. (il “Club”), annuncia la sottoscrizione di un accordo vincolante di acquisto di azioni con The Friedkin Group, Inc. (“Friedkin”) ai sensi del quale, tra le altre cose, AS Roma SPV cederà a Friedkin la sua partecipazione di controllo detenuta nel Club e alcune attività correlate, compresi i fondi che ha messo a disposizione del Club per supportare la sua prevista capitalizzazione

