La Roma Primavera è pronta a dire addio allo storico allenatore Alberto De Rossi, che domani si giocherà con i giallorossi l’ultima sfida scudetto contro l’Inter. Il tecnico lascerà il club capitolino e per sostituirlo, secondo la Gazzetta dello Sport, in pole ci sarebbe l’ex mister delle giovanili viola Federico Guidi.

In passato si è parlato anche di un interessamento per Alberto Aquilani, che ancora sta pensando al suo futuro. La pista Roma, però, al momento per lui sembra scartata.