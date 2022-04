La Roma segna ancora nel recupero, ma non va oltre il pareggio a Napoli e resta a portata della Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 19 era in programma una partita molto importante per la corsa europea della Fiorentina, ossia quella tra Napoli e Roma. La partita è finita 1-1, con i partenopei che si sono portati in vantaggio nel primo tempo grazie al rigore di Insigne. Nella ripresa tuttavia la squadra di Spalletti non è rientrata in campo, e così la Roma ne ha approfittato per spingere e trovare il pareggio al 91′ con El Shaarawy.

La Roma guadagna dunque un punto sulla Fiorentina, che comunque resta a meno due con una partita in meno. Da segnalare nei giallorossi il giallo rimediato da Zaniolo che, diffidato, salterà un altro importante appuntamento come quello del prossimo turno contro l’Inter.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 71, Inter* 69, Napoli 67, Juventus 63, Roma 58, Fiorentina 56*, Lazio 56, Atalanta* 51, Sassuolo 46, Verona 45, Torino* 40, Udinese** 39, Bologna* 38, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 28, Venezia 22*, Genoa 22, Salernitana** 19.

*una partita da recuperare **due partite da recuperare