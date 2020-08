La Roma si getta a capofitto su Castrovilli. Le contropartite che i giallorossi potrebbero proporre alla Fiorentina

Come sappiamo da mesi, Commisso non vorrebbe cedere Gaetano Castrovilli, avendo già dato il via libera a Chiesa, ma secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Roma intende fare un tentativo che può diventare plausibile attraverso la partenza di Cristante, giocatore che a Trigoria considerano sacrificabile, e possibili contropartite tecniche: Florenzi, Juan Jesus e il giovane Calafiori, tutti graditi alla Fiorentina. Castrovilli, centrocampista classe ‘97, ha uno stipendio ancora sostenibile, avendo da poco rinnovato a 1,5 milioni netti a stagione, e ha un’età che gli consentirà di non svalutarsi velocemente, anzi. Secondo il quotidiano, è il tipico calciatore da Roma, non ancora strapagato ma con ottimi margini di miglioramento. Oggi costa intorno ai 35 milioni

