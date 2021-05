La Roma si riprende il settimo posto: pokerissimo al Crotone. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

In attesa del posticipo tra Juventus e Milan, nella partita delle 18 la Roma torna alla vittoria in campionato dopo aver conquistato un punto nelle ultime quattro partite. All’Olimpico, i giallorossi battono il Crotone con un perentorio 5-0 e si riprendono il settimo posto ai danni del Sassuolo che vale un posto in Conference League. Dopo un primo tempo con tante occasioni, la Roma la sblocca in apertura di ripresa con Mayoral. Tra il 70′ e il 78′ arrivano la doppietta di Pellegrini e la rete di Mkhitaryan, che mettono la parola fine alla partita. Al 90′ c’è tempo per la doppietta di Mayoral.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 85, Atalanta 72, Napoli 70, Milan, Juventus 69, Lazio* 64, Roma 58, Sassuolo 56, Sampdoria 45, Verona 43, Udinese, Bologna 40, Fiorentina 38, Genoa 36, Cagliari, Torino 35, Spezia 34, Benevento 31,Parma 20, Crotone 18. (* una partita da recuperare)