Dopo il pareggio contro il Bologna, la Roma, prossimo avversario della Fiorentina in Serie A, si ritroverà a Trigoria domani per preparare la semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester in programma giovedì alle 20:00.

Italiano, invece, ha concesso due giorni di riposo ai calciatori viola, che da mercoledì potranno concentrarsi subito sullo scontro diretto per l’Europa contro i giallorossi in programma lunedì prossimo alle 20:45.