La Roma spreca e soffre contro l’Empoli, ma grazie alla coppia Dybala-Abraham ritrova la vittoria Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

È terminato da pochi istanti l’ultimo posticipo della sesta giornata di Serie A tra Empoli e Roma. Al Castellani l’incontro è terminato sul punteggio di 1-2.

Gli ospiti sono passati in vantaggio grazie a un bel mancino da fuori area di Paulo Dybala: nulla da fare per Vicario. L’ex Juventus aveva già colpito un palo prima di insaccare in rete. L’Empoli non si scoraggia, anzi trova le forze per prendere in pieno il palo con Satriano. E sul finale di primo tempo arriva anche il pareggio. Da un cross dalla destra, Bandinelli lascia rimbalzare il pallone prima di depositarlo alle spalle di Rui Patricio di testa.

Nella ripresa, continua ad essere una partita vivace, con occasioni da una parte e dall’altra. Satriano va vicinissimo al gol del vantaggio ma spreca davanti al portiere di Mourinho. Ma dato che “gol sbagliato è gol subito”, ecco che la Roma rimette la testa avanti grazie al solito Abraham, su assist del già solito Dybala. Al 77′ Ibañez si guadagna da solo un calcio di rigore che però Pellegrini cestina scagliando sulla traversa. Pochi minuti dopo l’Empoli torna vicino alla parità con Akpa Akpro che colpisce il palo da fuori area. È lo stesso centrocampista azzurro ad essere espulso per rosso diretto per un’entrata alta ai danni di Smalling. Nel finale protagonisti entrambi i portieri che evitano altre reti.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli, Atalanta, Milan14, Udinese 13, Roma 13, Inter 12, Lazio 11, Juventus 10, Salernitana 7, Torino 7, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Bologna 6, Spezia 5, Verona 5, Empoli 4, Lecce 3, Sampdoria, Cremonese 2, Monza 1.