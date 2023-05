La Roma viaggia verso Firenze: quante assenze di lusso per Mourinho. Non solo Dybala, contro la Fiorentina mancheranno metà dei titolari

In vista della gara di domani contro la Fiorentina, la Roma è già in viaggio verso Firenze in aereo. Tante, tantissime le assenze per José Mourinho, che non nasconde di pensare esclusivamente alla finale di Europa League contro il Siviglia. Non ci sono Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, come annunciato ieri in conferenza stampa, ma c’è di più.

Come riportato da Forzaroma.info, rimangono a Roma anche Leonardo Spinazzola, Nemanja Matic e Rui Patricio. Domani giocherà il secondo portiere Svilar dal primo minuto. Confermate le convocazioni dei giovani Keramitsis e Pagano.